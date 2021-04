Für Titelverteidiger FC Bayern München steht am Dienstag mit dem Rückspiel in Paris in der Fußball-Championsleague eine echte Herausforderung auf dem Plan: Nach dem 2:3 im Hinspiel gegen Paris Saint-Germain müssen die Bayern mindestens zwei Tore erzielen und entsprechend gewinnen, um das Halbfinale zu erreichen. Bayern-Trainer Hansi Flick sagte am Montag, sein Team wolle in Frankreich „eine kleine Überraschung machen“. Personell sehe es jetzt schon wiederetwas besser aus: "Wir haben heute gesehen, dass Lucas(Hernandez) im Training war und wir gehen davon aus, dass er spielenkann, bei Leon (Goretzka) sieht es auch gut aus und beide werden imKader sein. Ansonsten waren auch Kingsley Coman und Jerome Boateng imTraining, also gehen wir im Moment davon aus, dass alle Spieler, dieim Training waren, im Kader sind." Die Bayern hatten das Hinspiel dominiert, aber in Abwesenheit von Top-Torjäger Robert Lewandowski zahlreiche Chancen vergeben. So kassierte man die erste Niederlage in der Champions League seit mehr als zwei Jahren. Das Rückspiel am Dienstagabend in Paris beginnt um 21 Uhr.

Mehr