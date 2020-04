Im Fußball wird nicht geschaut, wer jemand ist oder woher jemand kommt. Sondern nur danach, was jemand kann. Auf kaum jemanden trifft das so zu, wie auf Alphonso Davies. Der 19-jährige Verteidiger steht seit zwei Jahren bei Rekordmeister Bayern München unter Vertrag. Eine steile Karriere also. Seine Wurzeln hat Davis trotzdem nicht vergessen. O-TON ALPHONSO DAVIES, BAYER"N-SPIELER: "Im Rückblick war es eine emotionale Achwiterbahnfahrt, ein Flüchtling zu sein und mit meiner Familie umzuziehen. Ich erinnere mich nicht mehr sehr gut daran, aber es war nicht einfach. Und dann duften wir nach Kanada kommen und ich fing an, Fußball zu spielen. In Kanada konnte ich sein, wer ich sein wollte, ich bekam eine Ausbildung. In Vancouver konnte ich Fußball auf einem hohen Niveau spielen, das war ein Meilenstein für mich. Und ich bin sehr froh, dass ein großer Verein wie Bayern München mich entdeckt und unter Vertrag genommen hat." Davies wurde in einem Flüchtlingslager in Ghana geboren, seine Eltern stammen aus Liberia. Den Umzug nach Kanada hat ihm das Flüchtlingslager der Vereinten Nationen ermöglicht. In einem Interview sagte Davies einmal, er könne sich auch vorstellen, als Schauspieler zu arbeiten. Allerdings erst nach seiner Karriere als Fußballer. Und die dürfte - so wie es aussieht - noch einige Jahre weiter gehen.