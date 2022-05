STORY: In den Vereinigten Staaten sind seit dem Ausbruch von Sars-Cov2 mehr als eine Million Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Auf 327 Amerikaner kommt demnach ein Todesfall. Weltweit sind bislang 6,7 Millionen Todesopfer bestätigt. Die tatsächliche Zahl einschließlich derjenigen, die als indirekte Folge des Virus-Ausbruchs gestorben sind, dürfte nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei 15 Millionen liegen. Der erschütternde Verlust an Menschenleben hat klaffende Löcher in vielen amerikanischen Familien hinterlassen. Während die ersten Ausbrüche meist in Großstädten auftraten, wütete das Virus später auch in ländlichen Gemeinden mit begrenztem Zugang zu medizinischer Versorgung und hatte unverhältnismäßig starke Auswirkungen auf indigene und afroamerikanische Gemeinden. In den USA, wie auch anderswo, befiel COVID vor allem ältere und gesundheitlich geschwächte Menschen. Aber auch mehr als 1.000 Kinder in den USA starben. Nach Angaben von Forschern verloren mehr als 200.000 Kinder mindestens einen Elternteil oder eine Bezugsperson durch die Pandemie. Der Verlust an Menschenleben überforderte zeitweise die Ersthelfer, Krankenhäuser und schließlich auch Leichenhallen und Krematorien des Landes. Mit über 6,7 Millionen bestätigten Todesfällen weltweit hat das Virus nur wenige Orte auf der Erde verschont. Experten sagen, dass noch keine Entwarnung gegeben ist. Der führende US-Experte für Infektionskrankheiten, Dr. Anthony Fauci, sagte kürzlich auf einer Veranstaltung, dass die Gesundheitskrise noch lange nicht vorbei sei.

