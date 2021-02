Schnüffelnd dem Coronavirus auf der Spur: Der 3-Jahre alte belgische Schäferhund Filou kann riechen, ob ein Mensch mit dem Coronavirus infiziert ist oder nicht. Ausgebildet wurde er an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Laut einer Studie, die unter der Leitung der Hochschule veröffentlicht wurde, können Spürhunde der Bundeswehr, die auf Sars-CoV-2 trainiert worden waren, 94 Prozent der Speichel-oder Atemwegssekret-Proben korrekt identifizieren. Esther Schalke, Tierärztin an der Schule für Diensthunde der Bundeswehr erklärt, wie die Hunde infizierte von gesunden Menschen unterscheiden können. "Wenn das Virus die Zelle befällt, verändert sich der Stoffwechsel. Und damit gibt die Zelle andere Stoffe ab, als eine gesunde Zelle. Und das ist sehr virusspezifisch, was die machen. Und diese abgegebenen Stoffe der Zelle, das ist, was der Hund riechen kann und uns anzeigt." Bis die Hunde eine Spürnase für Corona entwickeln können, braucht es nur wenige Tage Training. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil kann sich vorstellen, kleinere Veranstaltungen oder Restaurantbesuche mit Hilfe eigens trainierte Spürhunde sicherer zu machen. "Wir sind ja in einer Situation, wo wir alle schauen, wie können wir eigentlich ein wenig mehr Normalität herbeiführen. Also, was wir jetzt brauchen ist nach den Tests in der Hochschule, der Test in ausgewählten Veranstaltungen." Andere Länder sind da schon weiter. In Finnland sind Corona-Schnüffelhunde bereits am Flughafen in Helsinki im Einsatz. Auch am internationalen Flughafen von Santiago de Chile zeigen die Hunde, wozu ihre Nasen in der Lage sind.

