Die New Yorkerin Catie Savage räumt ihre Stadt auf - als das Budget der Stadtreinigung im letzten Jahr gekürzt wurde, griff sie kurzentschlossen selbst zu Müllsack und Plastikhandschuhen. Sie läuft durch ihr Viertel, mit einem Einkaufswagen und einem Pappschild mit der Aufschrift "Trash Queen of Hell's Kitchen". "Ich war für drei Wochen bei meiner Mutter in New Jersey, so lang am Stück war ich schon seit Jahren nicht mehr aus New York weg. Und als ich wieder kam, war hier total Chaos. Die Menge an Müll auf den Straßen war einfach krass, und dazu kamen die Kürzungen der Reinigungsdienste. Also bin ich selber rausgegangen und habe zwei, drei Tüten pro Block eingesammelt." Wegen der Pandemie hatte das Budget der Stadtreinigung erhebliche Kürzungen erlebt, das Leeren von Straßenmülleimern war um fast 70% gekürzt worden. Catie Savage suchte über Social Media weitere Freiwillige, die beim Aufräumen helfen wollten. Für die 35-jährige ist klar, dass viele erst jetzt merken, wie hart die Arbeit der Reinigungskräfte, und wie wichtig Sauberkeit in der Stadt ist: "Es lief ganz langsam an, vielleicht drei, vier Leute pro Woche, aber dann bekam es echt Aufwind, ich bekam Spenden von Leuten aus der Nachbarschaft für Müllsäcke und Handschuhe. Jetzt stehen etwa 120 Leute auf unserer Email-Liste und wir sind so 18 oder 20 Leute pro Aufräumaktion." Wenn die Freiwilligen fertig sind, steht der Müll - sortiert und eingetütet - für die Müllabfuhr bereit.

Mehr