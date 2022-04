STORY: Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der nun seit rund 50 Tagen anhält, verstärkt sich bei vielen Menschen das Gefühl, mehr Schutz zu brauchen - auch in Deutschland. Daher verwundert es nicht, dass Firmen, wie "Bunker Schutzraum Systeme Deutschland", abgekürzt BSSD, zurzeit ein gewaltiges Kundeninteresse erfahren. Dazu Pressesprecher Mark Schmiedchen kürzlich in Bernau: "Wir hatten vorher immer 100 bis 300 Zugriffe auf unserer Internetseite und Schlag 25.; morgens waren wir bei über 10.000 Zugriffen. Gleiches war mit dem Telefon. Währenddessen der Angriff losging auf die Ukraine, klingen unsere Telefone plötzlich los. Und zwar sage ich mal fast im Sekundentakt oder Zehnsekundentakt klingelt das Telefon. Sodass wir anfangs auch gar nicht so genau wussten, was da eigentlich passiert und dann aber gemerkt haben, wie groß die Nachfrage ist. Und haben dann in den ersten zwei Wochen eine Hotline eingerichtet, von 8 bis 22 Uhr besetzt mit 6 Telefonen." Die Invasion der Ukraine hat am 24. Februar begonnen. Und ein Ende ist derzeit nicht absehbar. Alle Verhandlungen für eine Waffenruhe in den umkämpften Gebieten, besonders im Südosten des Landes, scheiterten bisher. Für eine konventionelle Kriegssituation hat die Firma für ihre Kunden dieses Produkt im Angebot: "Und direkt hinter mir sehen sie die sogenannte Panzerstahlgarage. Das heißt, das Korpus ist verkleidet worden mit ebenfalls auch Stahlelementen, sodass er halt im Grunde genommen wie eine Garage von außen aussieht. Das kann man auch aus Gartenhütte oder sonst irgendwie ausgestalten. Je nachdem was der Kunde möchte, kann man dann so eine Panzerstahlgarage oder Stahlzelle verkleiden und als Schutzraum dann sich kaufen." Um eine Panzergarage anzufertigen, werden schwedische Panzerstahlplatten an ein stabiles Stahlgerüst geschweißt. Der Schutzraum wird jedoch auch oft einfach nur für Wertgegenstände nachgefragt. Für den Ferrari oder kostbare Antiquitäten und Einrichtungsgegenstände, die man nicht im Haus lassen möchte, so die Firma BSSD. Die Basisvariante kostet rund €200.000 aufwärts. Aber neben dem Geld braucht man dann natürlich auch noch den entsprechenden Platz dafür.

