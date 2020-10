So sieht eine Tonne Kokain aus. Geschossen wurden diese Bilder von der mexikanischen Marine, der ein Schlag gegen Drogenschmuggler gelungen ist. Das Kokain wurde auf See vor der Stadt Manzanillo an der Pazifikküste sichergestellt. Die Drogen waren in insgesamt 1100 Päckchen verpackt. Die hohe Geschwindigkeit des Schmugglerbootes hatte das Misstrauen der Einsatzkräfte erregt. An Bord seien sieben Personen gewesen, so die Behörden.

