STORY: Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Hemer im Sauerland konnte eine Frau am Samstag nur noch tot aus den Trümmern geborgen worden. Zwei lebensgefährlich Verletzte waren noch in der Nacht gerettet worden. Am Freitagabend war es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Explosion in dem Mehrfamilienhaus gekommen, berichtet Andreas Schulte, Leitender Pressesprecher der Feuerwehr. "Gegen 19:00 Uhr bekamen wir die Meldung einer Explosion in Hemer, im Ortsteil Westig. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war folgende Lage: Ein Mehrfamilienhaus mit sechs Parteien war total zerstört, und ein Gastank strömte ab, so dass im großen Umfeld es sehr nach Gas roch." Auch angrenzende Gebäude waren in der Folge evakuiert worden. Feuerwehr, Polizei und THW waren an den Rettungsmaßnahmen beteiligt. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion dauern an.

