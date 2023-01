STORY: Japans größter Fischmarkt hat mit seiner Neujahrsauktion für Thunfisch das Jahr 2023 eingeläutet. Die Corona-Pandemie hatte in den vergangenen Jahren zu einem Einbruch der Nachfrage nach Thunfisch geführt, die Preise waren gefallen. Am Donnerstag wurde nun ein Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch für über 36,04 Millionen Yen versteigert, umgerechnet über 256.000 Euro. Der Preis des 212 Kilogramm schweren Fisches auf dem Toyosu-Markt war dabei mehr als doppelt so hoch wie der letztjährige Höchstpreis, meldete der Sender öffentlich-rechtliche Sender NHK. Der Thunfisch sei in den Gewässern der Präfektur Aomori im Norden Japans gefangen worden, berichteten lokale Medien.

