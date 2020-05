Fossilienforscher auf „heißer" Spur: Paläontologen haben Anfang der Woche in Argentinien erklärt, man habe die etwa 70 Millionen Jahre alten Überreste eines Megaraptors gefunden. Die Forscher vom argentinischen Museum der Naturwissenschaften wären damit auf einen der letzten fleischfressenden Dinosaurier gestoßen, die auf der Erde gelebt haben dürften. Der leitende Paläontologe Fernando Novas sagte dazu am Montag in Buenos Aires: „Sein Hals war lang. Der Schädel war flach, dünn und lang. Die Zähne waren nicht zu groß, im Unterschied zum Tyrannosaurus oder zum Giganotosaurus. Es waren eher schmale Zähne. Jedoch war der Kiefer praktisch bewaffnet mit solchen Zähnen, was ihm erlaubte, sie in die Haut seiner Beute zu schlagen." Besonders auffällig am Megaraptor sei gewesen, dass er sehr lange Arme hatte. Hinzu sei als seine vielleicht stärkste „Waffe" gekommen, dass der Daumen in einer Klaue endete, die fast einen halben Meter lang war. Entdeckt wurde dieser Botschafter aus der Endzeit der Dinosaurier in Südargentinien, in der Provinz Santa Cruz. Der Megaraptor habe in etwa eine Größe von zehn Metern gehabt.