In den USA machen Republikaner und Demokraten nach langem Ringen den Weg für milliardenschwere Corona-Hilfen frei. Insgesamt werde das Konjunkturpaket rund 900 Milliarden Dollar betragen. Es soll am Montag im Kongress verabschiedet werden. Es wäre der zweitgrößte Wirtschaftsimpuls in der Geschichte der USA, nachdem im März eine Finanzspritze in Höhe von 2,3 Billionen Dollar zur Abschwächung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie verabschiedet worden war. Der Anführer der US-Demokraten im Senat, Chuck Schumer: "Dieser Gesetzentwurf ist bei weitem nicht perfekt. Es ist auch nicht der Gesetzentwurf, den wir verabschieden würden, wenn die Demokraten eine Mehrheit im Senat hätten. Aber es ist ein starker Impuls, um amerikanischen Familien zu helfen, den Sturm zu überstehen." Das Hilfspaket sieht unter anderem Zahlungen von 600 Dollar pro Person vor plus ein Zuschuss von 300 Dollar pro Woche zum Arbeitslosengeld. Laut Insidern sei für die amerikanischen Fluggesellschaften ein Betrag von 15 Milliarden Dollar vorgesehen. Das öffentliche Verkehrssystem und die staatlichen Highways würden demnach jeweils mit zehn Milliarden Dollar gefördert werden. Die Demokraten würden nach dem Amtsantritt des designierten Präsidenten Joe Biden am 20. Januar auf weitere Konjunkturimpulse drängen, sagte Schumer.

