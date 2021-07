Die "Ever Given" war am 23. März bei starkem Wind auf Grund gelaufen, hatte sich schräg gestellt und so den Suez-Kanal sechs Tage lang blockiert. Hunderte Schiffe konnten die Wasserstraße nicht passieren, was den weltweiten Handel erheblich störte. Die Betreiber des Suezkanals haben daraufhin Schadenersatz gefordert und das Containerschiff seit der Bergung in einem See zwischen zwei Kanalabschnitten festgehalten. Nun ist der Streit für die Blockade beigelegt. Die ägyptische Kanalbehörde erklärte am Sonntag, sie werde den Frachter freigeben. Die Unterzeichnung des Vertrags und die Abfahrt der "Ever Given" seien im Rahmen einer Zeremonie am Mittwoch geplant. Die Behörde hatte im Lauf der Auseinandersetzung ihre anfängliche Forderung von mehr als 900 Millionen Dollar auf 550 Millionen Dollar heruntergeschraubt.

