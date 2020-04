Österreichs Regierung hat die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verschärft. Seit Mittwoch gilt eine Schutzmaskenpflicht beim Einkaufen. Mitarbeiter der Lebensmittelketten verteilen am Eingang einen einfachen Mund-Nasen-Schutz, der verpflichtend getragen werden muss. Das hatte Kanzler Sebastian Kurz am Montag angeordnet. "Ich finde, das mit den Masken ist ein bisschen spät gekommen. Es hätte wahrscheinlich gleich von Anfang an so sein sollen. Dann wären wir schon weiter jetzt. Und dann würde es nicht so lang dauern. Also ich finde es ein bisschen spät." "Ja, mit dem Kind fällt es nicht leicht. Die Krise kommt langsam, alle müssen zu Hause sein. Aber es ist so, wir können es nicht ändern". Laut Kurz wird Österreich damit eines der ersten Länder in Westeuropa sein, das auf diese Maßnahme setzt. Die derzeitige Lage beschrieb er als "Ruhe vor dem Sturm". Österreich hatte bereits vor zwei Wochen weitreichende Maßnahmen verhängt: Geschäfte, Restaurants sowie Schulen und Universitäten sind geschlossen. Die Menschen sollen ihre Wohnung nur verlassen, wenn sie einkaufen, arbeiten oder anderen helfen müssen. Spaziergänge mit Menschen aus dem eigenen Haushalt sind gestattet.