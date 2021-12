Neue Einreise-Regeln für Reisende aus Großbritannien: Passagierbetrieb hier am Montag in Frankfurt am Main, da Deutschland Großbritannien seit Mitternacht als Virus-Varianten-Gebiet eingestuft hatte. Damit gelten neue, verschärfte Einreisebeschränkungen. Reisende aus Großbritannien müssen sich bei der Ankunft in Deutschland einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen, und zwar auch diejenigen, die gegen COVID-19 geimpft sind. Außerdem ist für die Einreise ein negatives Testergebnis erforderlich, wie das Robert-Koch-Institut am Samstag mitgeteilt hatte. Der Reisende Mark Saunders aus Manchester sagte: "Ich habe ein paar Stunden gebraucht. Alle Flüge waren ausverkauft, also hatte ich Glück, dass ich über Zürich reisen konnte." Die Omikron-Infektionen breiten sich in Europa und in den USA rasant aus, sie verdoppeln sich in London und anderswo alle zwei oder drei Tage. Analysten gehen davon aus, dass diese Entwicklungen auch die Finanzmärkte treffen, da dort Auswirkungen auf die weltweite Wirtschaft befürchtet werden. Die Corona-Variante Omikron wurde erstmals Anfang November im südlichen Afrika und kurz darauf in Hongkong gemeldet und bisher in mindestens 89 Ländern bestätigt. Der Schweregrad der Corona-Erkrankung, die sie verursacht, scheint noch unklar.

