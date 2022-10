STORY: Am Grenzübergang zwischen Österreich und Deutschland werden seit Wochen vermehrt Flüchtlinge aufgegriffen. Dazu Ludger Otto, Inspektionsleiter der Bundespolizei Rosenheim am Dienstag. „Wir können in den letzten Wochen, Monaten seit August in etwa mit einer Zunahme verzeichnen, sowohl hier in Kiefersfelden, also was die Brenner-Route angeht, aber generell an der österreichischen Grenze. Wir sind ja nicht nur hier an der Autobahn tätig.“ Seit 2015 wird die Grenze kontrolliert. Und erst kürzlich hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser aufgrund steigender Flüchtlingszahlen angekündigt, die Grenzkontrollen fortzuführen. Nach Angaben der Bundespolizei kommen aktuell die meisten Menschen aus Afghanistan, Syrien und der Türkei.

