Auf diesem Gelände eines ehemaligen NATO-Bunkers im Bereich von Traben-Trarbach, in der Nähe der Mosel in Rheinland-Pfalz gelegen, ist nach Angaben von Ermittlern seit einigen Jahren Cyberkriminalität großen Ausmaßes zu verorten gewesen. Die Landeszentralstelle "Cybercrime" führt nach eigenen Angaben seit fast fünf Jahren umfangreiche Ermittlungen gegen die Betreiber eines als "Bulletproof-Hoster" bezeichneten Rechenzentrums. Der besondere Service eines derartigen Hosters besteht darin, den Kunden Schutz vor staatlichem Zugriff zu bieten und so Ermittlungen zu vereiteln. Erstmals scheint es deutschen Ermittlungsbehörden gelungen, einen derartigen Hoster auszuheben, wie LKA-Präsident Johannes Kunz am Freitag in Hahn sagt: O-TON JOHANNES KUNZ, PRÄSIDENT LKA RHEINLAND-PFALZ ("Der Bunker ist mit höchsten Sicherheitsstandards ausgestattet, die einen Zugriff staatlicher Organe auf das Rechenzentrum verhindern sollen. Genau damit wirbt auch der Betreiber, der seinen Kunden anbietet, für alle Aktivitäten außer Terrorismus und Kinderpornografie seine Dienste zur Verfügung zu stellen.") Auch der Leiter der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, Jürgen Brauer, sagt, erstmals in Deutschland werde hiermit nicht gegen Betreiber von kriminellen Plattformen für schwere Drogendelikte und Ähnliches ermittelt, sondern gegen diejenigen, die solche Straftaten erst möglich machten mit ihrem Rechenzentrum. Allerdings sei die Strafverfolgung nicht einfach: O-TON JÜRGEN BRAUER, LEITER DER GENERALSTAATSANWALTSCHAFT KOBLENZ ("Der Betrieb eines Rechenzentrums, das illegale Seiten hostet, ist nämlich grundsätzlich nicht strafbar. Strafbar ist das Verhalten, jedenfalls nach derzeitiger Rechtslage, nur, wenn die Betreiber des Rechenzentrums das illegale Verhalten ihrer Kunden kennen und mit dem Betrieb des Rechenzentrums fördern und auch fördern wollen.") LKA-Vizepräsident Achim Füssel erklärt Details des Einsatzes und der Anlage: O-TON ACHIM FÜSSEL, VIZEPRÄSIDENT LKA RHEINLAND-PFALZ ("Das ist der Eingang zum Bunker, sozusagen der Vorhof. Das ist die innere Abschottung. Und hier sehen Sie jetzt die Serverräume, die aufgebaut sind, die Serverschränke, in ihrer Anzahl. Das sind vorbereitete Serverschränke - deutet darauf hin, dass es ein prosperierendes Geschäft war und es sich lohnt, offensichtlich, weitere Datenhostings anzubieten. Das ist eine Batterieanlage, um Netzausfälle puffern zu können, damit der Betrieb durchgängig gewährleistet ist. Das ist einer der Arbeitsplätze. Das ist nochmal eine Aufnahme von heute Nacht, von einem weiteren Arbeitsplatz im Bunker.") Hauptverdächtig ist laut Behörden ein 59-jährigen Niederländer. Den Ermittlungen zufolge hat er zwar seinen Wohnsitz offiziell in Singapur, er habe aber in der Bunkeranlage und im Raum Mosel gelebt - hier Bilder einer Polizei-Wärmelichtkamera vom aktuellen Einsatz in der Nacht zu Freitag. Insgesamt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen 13 Tatverdächtige - zwölf Männer und eine Frau. Gegen sie wird unter anderem wegen Verbreitung von kinderpornografischen Schriften, von Betäubungsmitteln und von Falschgeld vorgegangen.