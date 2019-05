Die Stimmung ist gut bei den Spielern von Eintracht Frankfurt. Und das trotz der zuletzt deutlichen 1:6 Niederlage gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Am Donnerstagabend geht es in London gegen Chelsea um nicht weniger, als um den Einzug ins Finale der Europa League. Dass die Frankfurter überhaupt so weit gekommen sind, ist schon ein Erfolg mit dem so kaum einer gerechnet hatte. Die Ausgangssituation vor dem Spiel ist schwierig aber nicht hoffnungslos. In Frankfurt trennten sich beide Mannschaften 1:1-Unentschieden. Die Favoriten-Rolle liege bei Chelsea sagt Eintracht-Trainer Adi Hütter: "Vielleicht wäre es schon ein Wunder, wenn es Eintracht Frankfurt ins Europa League-Finale schaffen könnte. Wie wir vorher gehört haben, dass habe ich auch schon mal betont, dass wir sicherlich die unerwarteste Mannschaft sind, die in der Europa League im Halbfinale stehen. Aber, um dieses Wunder vollbringen zu können, braucht man einfach ein perfektes Spiel. Es muss alles aufgehen, wir müssen Chelsea in Schach halten, wir müssen selber nach vorne spielen, wir brauchen ein Tor. Deswegen ist alles drin. Es hat schon immer mal wieder Wunder gegeben." Ante Rebic wird nach seiner Gelbsperre wieder für die Eintracht auf dem Platz stehen. Auch Sebastian Rode und Sebastien Haller stehen wieder im Kader. Beide hatten zuletzt verletzt gefehlt. Er sei hundertprozentig überzeugt, dass seine Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen werden, als gegen Leverkusen sagte Hütter. Ob es zum kleinen Fußballwunder gegen Chelsea reichen wird, wird man am Donnerstagabend an der Stamford Bridge sehen.