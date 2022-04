STORY: Eine kleine fußballerische Sensation am Donnerstagabend. Eintracht Frankfurt zieht gegen den FC Barcelona nach einem 3:2 Sieg in Spanien ins Halbfinale der Europa League ein. Für Frankfurt trafen zweimal Filip Kostić und einmal Rafael Borré. Trainer Oliver Glasner zeigte sich nach der Partie überglücklich: "Was mich heute einfach beeindruckt hat, ist unser Start in das Spiel. Ich denke, viele haben erwartet, sich ein bisschen abwartend zurückhalten. Wir sind vorne drauf gegangen, haben bis zum Elfmeter fast nur in der Hälfte von Barcelona gespielt und diesen Elfmeter erzwungen und danach mit riesen Disziplin gespielt. Und für mich, wie gesagt, wars dann, und ich bin ja jemand, der mal die Ehrenrunde nicht mitgeht. Aber heute wollte ich das auch aufsaugen und genießen, weil, das habe ich schon öfter gesagt, das ist so der emotionale Lohn, den du bekommst als Sportler oder in dem Fall auch als Trainer, den du mit keinem Geld der Welt kaufen kannst. Und das ist etwas, das sich dann einfach ins Herz und dass du einfach für dein Leben lang mit hältst. Und das werde ich diesen Abend, diese Gefühle, diese Stimmung, die werde ich sicherlich mitnehmen, bis ich irgendwann mal hoffentlich eine Etage höher bin." Im Halbfinale trifft die Eintracht nun am 28. April auf den britischen Club West Ham United. Der europäische Traum der Frankfurter geht also weiter.

