STORY: O-Ton Oliver Glasner, Trainer Eintracht Frankfurt: "Ich denke, es gibt heute nichts anderes zu sagen als: riesen Kompliment und Gratulation an die Spieler, die Mannschaft, wie sie alles, was wir uns vorgenommen heute umgesetzt hat am Platz. Taktisch sehr diszipliniert, Barcelona ganz wenig Räume gegen und dann, was das Motto war, mutig und schnell nach vorne spielen. Das war heute ein toller Auftritt über die gesamte Spielzeit. Ich wurde gefragt bei der PK ob ich ein Unentschieden unterschreiben würde. Ich habe gesagt, nein, wir wollen auf Sieg spielen. Und ich denke, jetzt im Nachhinein, es wäre ein Sieg durchaus möglich gewesen. Aber heute gibt es keinen Wermutstropfen, sondern nur ein großes, großes Kompliment an die Spieler für diese herausragende Leistung. Und wir wollten mit einem Ergebnis nach Barcelona fliegen wo alles noch möglich ist. Das ist es. Und ein bisschen waren wir in Europa auswärts fast einen Ticken besser wie zu Hause. Das wird auch nötig sein. Und jetzt haben beide Mannschaften haben noch alle Möglichkeiten. Wir werden uns wieder sehr, sehr gut vorbereiten und nach dem Spiel gegen Freiburg nach Barcelona fliegen und versuchen oder alles daran setzen, ins Halbfinale einzuziehen."

