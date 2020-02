Vor der Bundesliga-Begegnung des BVB mit der Eintracht aus Frankfurt scheint die Statistik das einzige zu sein, was derzeit für die Borussia spricht. In den vergangenen zehn Jahren waren die Dortmunder zu Hause für die Eintracht zwar unbesiegbar. Die jüngsten Partien allerdings zeigen ein anderes Bild. Da zeigte sich der Vizemeister nach zuletzt zwei Niederlagen schwach. Auch Neuzugänge wie Stürmerstar Erling Haaland konnten an der Flaute nichts ändern. Frankfurt hingegen präsentierte sich sowohl in der Bundesliga als auch im Pokal in starker Verfassung. LUCIEN FAVRE, BVB DORTMUND "Ja, wir müssen das unbedingt viel besser machen, und wir wissen das Frankfurt die Rückrunde bis jetzt sehr gut gespielt hat, und wir müssen uns sehr gut vorbereiten." "Wir haben zu viele Tore gekriegt, das wissen wir schon, wir müssen weiter an dieser Sache arbeiten, das ist die einzige Lösung, ich sehe keine andere Lösung außer Arbeit, Arbeit, Arbeit." Für einen Außenseiter im Aufwind ist es dennoch Tradition, die aktuelle Form nicht überzubewerten, trotz bestem Rückrundenstart der Vereinsgeschichte und der Aussicht, die Auswärts-Bilanz beim BVB rumzureißen. ADI HÜTTER, EINTRACHT FRANKFURT "Die Statistik muss man versuchen zu verändern. Dass wir natürlich gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft spielen, eine der besten Mannschaften in der Bundesliga über die letzten Jahre, die noch zu Hause nicht einmal verloren hat, auch in dieser Saison. Deswegen hängen die Trauben dort ein bisschen höher, aber wir werden trotz allem mit unserem Selbstvertrauen, das wir jetzt getankt haben im Jahr 2020, trotz allem versuchen, dort ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel zu machen." Anstoß der Partie ist am Freitag um 20.30 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund.