STORY: Russland bereitet sich offenbar auf einen ukrainischen Großangriff in der Region Cherson vor und ruft die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen. Rund 50.000 bis 60.000 Menschen sollten an das Ostufer des Flusses Dnipro oder nach Russland gebracht werden, kündigte die von Russland eingesetzte Verwaltung am Mittwoch an. Die Evakuierung werde voraussichtlich etwa sechs Tage dauern. Der stellvertretende Verwaltungschef Kirill Stremoussow forderte die Zivilbevölkerung zum Verlassen der gleichnamigen Regionalhauptstadt Cherson auf. Das ukrainische Militär werde in Kürze eine Offensive gegen die Stadt Cherson beginnen, sagte er. Der neue Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine räumte ein, dass die Lage in der Region schwierig sei. Die Situation könne als angespannt bezeichnet werden, sagte Sergej Surowikin in einem Interview. In den vergangenen Wochen wurden die russischen Truppen in der Region um 20 bis 30 Kilometer zurückgedrängt. Unterdessen hat der russische Staatspräsident Putin das Kriegsrecht über die von Russland annektierten Regionen der Ukraine verhängt. Russland hatte die Region Cherson und drei weitere ukrainische Regionen im September nach international scharf kritisierten Referenden annektiert. Vor dem Krieg lebten allein in der Stadt Cherson fast 300.000 Menschen.

