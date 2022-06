STORY: Die AFD will auf ihrem Parteitag im sächsischen Riesa eine neue Parteispitze wählen. Vor allem Bundesvorsitzender Tino Chrupalla stand nach einer ganzen Reihe von Wahlniederlagen unter Druck. In Umfragen lag die AFD zuletzt im Bund um die 10 Prozent, in manche Landesparlamente hatte sie es nur denkbar knapp überhaupt geschafft. Der Vorsitzende der Thüringer AfD, Björn Höcke, forderte am Freitag eine Reformkommission, um die Partei zu erneuern. O-TON LANDESVORSITZENDER DER AFD THÜRINGEN BJÖRN HÖCKE „Liebe Freunde, wir müssen nicht nur erkennen, dass wir den Geist des Aufbruchs verloren haben. Wir müssen nicht nur erkennen, dass wir durch Narzissten auch im Bundesvorstand in den letzten Jahren ausgebremst worden sind und in den Selbstbeschäftigungsmodus hineingetrieben sind. Sondern, wir müssen auch erkennen, dass unsere Parteiinstitutionen dringend reformiert werden müssen." Allein an offiziellen Herausforderern mangelte es im Vorfeld des Parteitags. Norbert Kleinwächter, stellvertretender Fraktionschef im Bundestag, bekräftigte seine Ankündigung, gegen Chrupalla anzutreten. O-TON STELLVERTRETENDER VORSITZENDER DER AFD-BUNDESTAGSFRAKTION, NORBERT KLEINWÄCHTER „Wir sehen leider, dass wir im Moment eine sinkende Wählerzustimmung haben, und wir müssen raus aus diesem Tief durch einen Neuanfang in der Kommunikation, im Stil und, ja, auch in den Personen. Frischer Wind hilft uns da, wieder Popularität zu gewinnen." "Zum zweiten haben wir ein Kommunikationsproblem. Wir haben manchmal Unschärfen in der Darstellung, wofür wir stehen. Die Ukraine-Frage war zum Beispiel ein jüngstes Beispiel dafür, dass unterschiedliche Stimmen in die Öffentlichkeit gelangten." Im Januar war Chrupallas Co-Parteichef Jörg Meuthen aus der AFD ausgetreten. Das Herz der Partei schlage heute sehr weit rechts, so Meuthen damals. Als Parteichef mit seinem Einsatz für einen anderen Weg sei er gescheitert. Noch ist nicht absehbar, wie die Parteispitze der AFD in Zukunft aussieht.

