Am Mittwoch hieß es für viele Einzelhändler: Schließen wegen der Corona-Krise. Auch Peter Büscher machte sein Geschäft für Koffer und Lederwaren in der Münchner Innenstadt zu. Allerfrühestens am 30. März darf er wiedereröffnen, unter Vorbehalt. "Erstens ist es ein großer finanzieller Schaden. Ware, die langfristig bestellt ist kommt rein. Dann muss man schauen, dass man die eventuell gestundet kriegt, aber die Lieferkette, die da dahintersteckt, hat ähnliche Probleme, die haben auch ihr Personal zu bezahlen. Also so ganz einfach ist es nicht. Ich habe mit Berufskollegen telefoniert und da wird es für den einen oder anderen bestimmt das Aus bedeuten." Die Krise ist laut Arbeitsminister Hubertus Heil schwerwiegender als die Finanzkrise von 2008/09. Weitreichende Entscheidungen müssten nun getroffen werden, sagt Wirtschaftsminister Peter Altmaier. "Es geht uns darum, dass wir möglichst viele Unternehmen erhalten in ihrer puren Existenz, aber auch in ihrer langfristigen Wettbewerbsfähigkeit. Und es geht zweitens darum, dass wir auch möglichst viele Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse erhalten, weil wir alle davon ausgehen, dass früher oder später die wirtschaftliche Tätigkeit sich normalisiert und die Wirtschaft ihren Erfolgskurs wieder aufnehmen kann und aufnehmen wird." Kauft nicht online, wartet bis die Einzelhändler wieder öffnen - appelliert auch Büscher an seine Kundschaft, bevor er in die von Staats wegen verordnete Corona-Pause geht. Kleiner Trost: Kurz vor der Schließung war bei ihm der Umsatz mit großen Einkaufswägen schlagartig gestiegen.