Herber Rückschlag für den Einzelhandel. Nur knapp eine Woche nach den ersten Lockerungen und der Wiedereröffnung von Geschäften mussten diese im baden-württembergischen Mannheim am Dienstag schon wieder coronabedingt schließen. Denn die Inzidenz lag drei Tage in Folge bei über 100. Entsprechend niedergeschlagen zeigten sich die Einzelhändler, wie zum Beispiel Marion Schäuble, Geschäftsführerin eines Schuhladens: "Es ist schockierend, auf jeden Fall, wenn man sieht, wir haben unser Lager voll mit neuer Kollektion, die tollsten Schuhe, und wir dürfen nichts verkaufen. Und die Existenzängste sind sehr groß, von mir, meinen Kollegen, vom Inhaber. Die Zeit läuft uns davon. Wir sind jetzt eigentlich mitten in der Saison und haben eigentlich noch nichts verkauft. Ja, und da ist die Existenzangst sehr groß." Und nur in geringer Entfernung liegt der Laden von Jürgen de Haan, der normalerweise Geschenkartikel, Stickereien und Beflockungen verkauft: „Ich habe bisher sehr viel Verständnis für unsere Regierung gehabt. Im Moment leider nicht mehr, weil wenn ich mir meinen Nachbarn anschaue, der hat ein Blumengeschäft. Nicht, dass ich es ihm nicht gönne, aber er hat auf, ich muss zumachen. Und so geht es in vielen anderen Geschäften auch." Keine einfache Situation - nicht nur für die Ladenbesitzer. Und die Aussichten sehen vorerst auch nicht allzu rosig aus. Denn solange die Impfkampagne so stockend verläuft, kann auch die Gefahr durch die Corona-Pandemie kaum eingeschränkt werden, außer eben durch einen Lockdown.

