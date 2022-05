STORY: Mit diesem Impfstoff gegen Affenpocken. Hier im Detail unter dem Mikroskop. In Martinsried bei München entwickelt eine Firma das Vakzin bereits seit fast 20 Jahren – ursprünglich mit dem Ziel einen Vorrat für den Notfall anzulegen. Der Impfstoff von „Bavarian Nordic“ ist in den USA und Kanada bereits zugelassen, erklärt Heinz Weidenthaler, der Leiter der klinischen Entwicklung, am Dienstag. O-Ton Heinz Weidenthaler, Leiter der klinischen Entwicklung : „Der Impfstoff ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Pockenimpfstoffe und speziell darauf ausgelegt eine sicherer Alternative zu sein. Der Impfstoff hat seinen Ursprung tatsächlich in der bayerischen Landesimpfanstalt und ist dort schon in den 60er/ 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelt worden, als die Impfkampagne gegen die ursprünglichen Pocken noch am Laufen war mit der Zielsetzung in dieser Impfkampagne eine sichere Alternative zu den alten herkömmlichen Impfstoffen zu entwickeln.“ Der Impfstoff ist laut Weidenthaler ein klassischer Impfstoff. Das heißt: Der beinhaltet ein echtes Virus, aber ohne krankmachenden Erreger. Bei Menschen, die noch nie eine Pockenimpfung bekommen haben, werden zwei Dosen im Abstand von 28 Tagen verimpft. Die Firma „Bavarian Nordic“ ist laut Weidenthaler aktuell der einzige Hersteller mit einem wirkenden Impfstoff gegen Affenpocken. O-Ton Heinz Weidenthaler, Leiter der klinischen Entwicklung „Die Situation so wie wir sie heute sehen - so wie wir sie heute beurteilen können und wie auch die ganzen Gesundheitsbehörden es beurteilen – ist so, dass der Impfstoff für diese sogenannten „ring vaccinations“, also eben zielgerichtet eingesetzt wird. Bei Personen, die möglicherweise Kontakt hatten, die einem Risiko ausgesetzt sind. Eine breite Massenimpfung ist derzeit nicht empfohlen.“ Die Bundesregierung hat vorsorglich 40.000 Dosen Impfstoff gegen Affenpocken bestellt. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach droht aber keine neue Pandemie.

