Eisbären-Nachwuchs in Wien: Im Tiergarten Schönbrunn ist Eisbärin Nora zum ersten Mal Mutter geworden. Geburtstag der Zwillinge war am 9. November. Ein Junges war kurz nach der Geburt gestorben. Das andere kuschelt sich an Mama Nora. Einen Namen hat das Jungtier noch nicht. Die letzten Eisbären in Schönbrunn wurden 2011 geboren. Die Tiere sind bei der Geburt noch blind und wiegen durchschnittlich um die 500 Gramm.