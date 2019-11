Was tun, wenn zwei der wichtigsten Parteivorsitzenden nicht zu einer Fernsehdebatte über den Klimawandel auftauchen? Der britische Sender Channel 4 hat diese Frage am Donnerstagabend symbolträchtig gelöst - und sowohl Nigel Farage als auch Premierminister Boris Johnson durch Eisblöcke ersetzt, die während der Sendung still vor sich hinschmolzen. Die Konservative Partei war ganz und gar nicht amused, und reichte eine offizielle Beschwerde bei der Rundfunkbehörde ein, weil der Sender Vize-Premierminister Michael Gove nicht als Ersatz für Johnson akzeptiert hatte. Die Runde sei nur für die Parteichefs gedacht, so Channel 4. Die anwesenden Vorsitzenden nutzten die Gelegenheit, ihr Profil in Klimafragen zu schärfen. Oppositionsführer Jeremy Corbyn will Klimaneutralität bis 2030, Liberaldemokratin Jo Swinson dachte über eine neue Umweltschutzbehörde nach, die Vorsitzende der schottischen Nationalpartei Nicola Sturgeon will, dass Schottland und das Vereinigte Königreich beim Klima eine Vorbildrolle einnehmen. Tolle Ideen, befand Sian Berry von den Grünen. Nur leider werden die meisten davon wie immer im Regal verstauben.