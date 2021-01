Der Eisbach in München ist ja bekanntlich schon im Sommer kalt - im Winter aber macht er seinem Namen erst recht alle Ehre. Nur knapp über dem Gefrierpunkt ist die Temperatur des Flüsschens, das durch den Englischen Garten fließt, dann. Gerade richtig, um sein Immunsystem in dieser Zeit ordentlich auf Hochtouren zu bringen! Franz Mayr und Daniel Herzog sind Anhänger der Eisbader-Kultur und machen bei den "Munich Hot Springs" mit. Das Ganze sei auch ein Wechselbad der Gefühle, sagt Mayr: "Jetzt ist es schön. Jetzt ist so die erste Phase überwunden, in der es unangenehm ist. Man merkt wirklich, wie der Körper sich von innen aufheizt und dieses Wohlgefühl einsetzt. Und jetzt kann man es einfach nur genießen." Nicht lange nachdenken, sondern einfach machen, sagt Herzog: "Der Kopf ist tatsächlich wichtig. Ich weiß auch nicht, wie Franz das macht. Ich meine, ohne Haare, und dann noch ohne Mütze. Das ist schon mutig, würde ich mal sagen. Nee, es ist genau wie bei den Händen, die äußeren Gliedmaßen, die verlieren immer am schnellsten die Wärme. Und deshalb versuche ich, sie so gut wie möglich zu schützen." Aktuell bleiben die beiden Extrembader vier bis sechs Minuten im eisigen Wasser. Und einen Ratschlag haben sie noch: Als Anfänger sollte man nicht gleich ins ganz kalte Wasser gehen. Es ist schon Übung und Vorbereitung angesagt. Mayr und Herzog trainieren bereits seit vier Jahren. Ursprünglich hatten die beiden sich einen Spaß daraus gemacht, wer länger kalt Duschen kann - schließlich haben sie mit dem Baden im Eisbach angefangen.

