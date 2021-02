Der Winter und seine kuriose Seite. Nach mehreren Tagen Dauerfrost gingen in den Niederlanden viele Leute auf den vereisten Gewässern Schlittschuh laufen. Klar, denn das macht Spaß und Sport ist gesund. Doch man kann auch andere Aktionen durchführen, wie der in Holland bekannte Wim Hof vormacht. Denn er predigt seit vielen Jahren die Vorteile seiner Kältetherapie, so auch jüngst in Amsterdam: "Also, die Wim-Hof-Methode, die besteht aus Atemtechnik, Kälte-Kontakt und mentaler Einstellung. Nach Angaben der Wissenschaft ist sie sehr effektiv. Verbreitet hat sie sich nur, weil meine Aktionen in der Natur das Interesse des Fernsehens geweckt haben und dann kamen Wissenschaftler und haben gesehen, dass ich in der Lage war, meine Stimmung zu regulieren, wie Gehirnscans zeigten. Und auch in Blutproben konnten wir sehen, dass Entzündungen gehemmt wurden - und so war die Wim-Hof-Methode geboren." Auf diese Art soll das körpereigene Immunsystem gestärkt, Stress reduziert und der Schlaf verbessert werden. Doch Schwimmen in eiskaltem Wasser ist und bleibt vermutlich für die meisten Menschen eine große Herausforderung. Dieser junge Mann beschreibt seine Erfahrung kürzlich am Herengracht Kanal in Amsterdam: "Das ist mein erstes Mal. Ich habe schon oft Eisbäder gemacht oder kalte Duschen. Aber ich glaube, das war härter als ein Eisbad, um ehrlich zu sein. Aber es war schön. Es tat gut. Nur die Füße und die Hände sind kalt, der Rest ist in Ordnung." Wissenschaftler gehen davon aus, dass diese Art von Aktion durchaus für die Freisetzung von Glückshormonen wie Endorphin und Dopamin sorgen kann. Und das erklärt vielleicht auch, warum sich immer mehr Menschen der Bewegung der Eisschwimmer in den Niederlanden anschließen.

