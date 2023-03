STORY: In El Salvador sind 2000 weitere Menschen in eine neue Mega-Haftanstalt gebracht worden, die einmal zehntausende Insassen beherbergen soll. Diese Bilder sind jetzt von der Regierung des Landes veröffentlicht worden. Darauf sind Gefangene zu sehen, die bis auf weiße Shorts unbekleidet sind. Ihre Köpfe sind kahlgeschoren. Viele tragen Tattoos, die sie als Mitglieder einer Bande ausweisen. Das umstrittene Gefängnis liegt rund 75 Kilometer von der Hauptstadt San Salvador entfernt und gilt als die größte Haftanstalt in ganz Amerika. Es wird gebraucht, weil die Regierung von Präsident Nayib Bukele seit geraumer Zeit einen harten Kurs gegen die kriminellen Banden im Land führt. In El Salvador herrscht seit knapp einem Jahr der Ausnahmezustand, der zuletzt erneut vom Parlament verlängert wurde Er erlaubt es der Polizei, Verdächtige ohne Haftbefehl festzunehmen. Rund 65.000 mutmaßliche Bandenmitglieder wurden bislang verhaftet. Vor Verhängung des Ausnahmezustandes war die Zahl der Morde, die gewalttätigen Banden zugeschrieben werden, dramatisch angestiegen. El Salvador galt einst als eines der gefährlichsten Länder der Welt.

