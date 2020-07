Es ist wieder da, das Desgin Museum in London. Aus der Coronapause meldet sich das Museum mit einer brandneuen Ausstellung zurück: Electronic: From Kraftwerk to The Chemical Brothers. Ja, es geht um elektronische Musik und ihre visuelle Darstellung. Die Schau zeigt die Verbindungen zwischen Musik, bildender Kunst und Mode. Im Fokus steht auch das britische Duo The Chemical Brothers. Tim Marlow ist Direktor des Museums. Nach der coronabedingten Schließung freut er sich über die große Nachfrage. "Wir haben 10.000 Vorverkaufskarten abgesetzt, das ist ein Rekord für uns. Wir müssen die Anzahl der Personen begrenzen: alle 15 Minuten dürfen 15 Personen rein - und es gilt die Abstandsregel." Und wie sieht er die Zukunft der Einrichtungen? "Ich glaube, die Museumswelt kommt langsam in Schwung, und wir wollen am Anfang vorsichtig sein, wir wollen Vertrauen aufbauen. Wir sind aber auch optimistisch, dass sich die Museen in den kommenden Monaten wieder dem Betrieb annähern, den sie vor der Krise hatten. Die Kulturlandschaft befindet sich in einer existenziellen Bedrohungslage und wir wollen alles tun, um sie zu unterstützen und auf diese Lage aufmerksam zu machen." In der Ausstellung spielt auch die deutsche Band Kraftwerk aus Düsseldorf t eine Rolle, wie auch die Kreationen des Designers Adam Smith und Marcus Lyall.

