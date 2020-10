Draussen sitzen - bei einem Glas, bei Kuchen oder einer warmen Malzeit. Vor allem in Zeiten des Coronavirus keine schlechte Idee. Doch langsam wird es kühler und die Wirte müssen sich etwas einfallen lassen, um Gäste zu halten. Heizstrahler sollen helfen. So auch hier in der "Waldwirtschaft" in Großhesselohe bei Pullach. "Also mit den Heizstrahlern ist es definitiv so, dass die Gäste länger sitzen bleiben, dass die Gäste gerne sitzen bleiben. Hätten wir die Heizstrahler nicht hier in der Waldwirtschaft, wäre das Außengeschäft sicher nicht so gut, wie es im Moment ist. Die fühlen sich einfach wohl, man kann draußen länger bleiben und in Zeiten wie diesen ist es sowieso wichtig, Heizstrahler zu haben." Über diese Aussage freut sich Lars Keussen, Geschäftsführer der Moonich GmbH aus Sauerlach bei München, die Infrarot-Heizstrahler und Wärmekissen produziert. Er weiß: die Nachfrage nach seinen Produkten boomt. „Der Markt hat sich im Verlauf des Jahres völlig verändert. Wir haben nach dem Lockdown Aufträge fast nur noch aus dem privaten Umfeld bekommen, Wintergärten und so weiter, aber dafür jede Menge. Und dann kam plötzlich der Moment, wo die Gastronomie erkannt hat, hoppala, jetzt wird es doch irgendwann mal Herbst, wir brauchen jetzt die Außenbereiche so lange geöffnet wie nur möglich. Die Gäste fühlen sich draußen eben deutlich wohler, und wenn es dann noch gewärmt, beheizt ist, dann ist der Außenbereich möglichst lange und auch lange in der Saison noch nutzbar." Bundesweit sind in zahlreichen Städten und Gemeinden Diskussionen entbrannt, ob zum Wohle der Gastronomie die vielerorts geächteten, weil mit Gas betriebenen Heizpilze wieder erlaubt werden sollen, oder ob weiterhin der Umweltschutz oberste Priorität haben soll. Für Keussen ist die Sache klar: "Der Vorteil ist, ich habe nicht zwangsweise einen fossilen Brennstoff, den ich hier verbrennen muss. Ein Gas ist immer fossil, weil diese Gaspilze, die wir so kennen, mit Propan- oder Butangas betrieben werden, beides fossile Gase. Hier kann ich die Geräte - und das wird ja auch von der Stadt München so empfohlen - mit Ökostrom betreiben und dieser Ökostrom wird regenerartiv erzeugt, das heißt, ich habe keine CO2-Last." Die flachen Strahler arbeiten mit Infrarot, wobei die obere Scheibe wie ein Ceranfeld funktioniert. Das Licht wird herausgefiltert, so dass 85 Prozent der Wärme abgeben werden kann. Mit solchen Heizstrahlern beitet sich also die Möglichkeit, die Saison noch etwas zu verlängern. Und damit möglicherweise auch, Verluste vom Beginn der Pandemie zumindest etwas abzufedern.

Mehr