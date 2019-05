Der Weg für Elektro-Tretroller auf Radwegen und Straßen ist frei. Der Bundesrat beschloss am Freitag eine Verordnung, wonach die E-Scooter mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Kilometer pro Stunde zugelassen werden. Der CDU-Politiker und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Armin Laschet: "Nein, ich habe keine Sorge. Ich glaube, das wird funktionieren. Man könnte ja auch Sorge haben, weil zu viele Pkws auf den Straßen unterwegs sind jeden Morgen in Staus, und deshalb, etwas mehr Mobilität, in den Städten umsteigen auf Elektromobilität." Bisher waren die E-Roller nur probeweise auf ausgewiesenen Flächen wie dem autofreien Stadtquartier Schwabinger Tor in München erlaubt. Nun können Fahrer ab 14 Jahren die E-Scooter auch auf Radwegen und Straßen nutzen. Zunächst war geplant, langsamere Roller auf Fußwegen zuzulassen. Dies scheiterte aber am heftigen Protest auch der Länder. Einen Führerschein braucht man nicht und es besteht keine Helmpflicht - dafür müssen sie wie Mofas versichert sein. Fans der kleinen Roller sehen in den Fahrzeugen ein Mittel zur individuellen Mobilität, wie Torres Velat, der CEO der E-Scooter-Marke Hive. "Man fährt die langen Strecken mit dem Fahrrad, und der Scooter ist für den letzten Kilometer. Man kann mit dem Scooter zu einer Besprechung fahren und das Fahrrad stehen lassen, wenn man nicht schwitzen will. Wenn die Sonne scheint und man ein bisschen Spaß haben will, kann man das genießen. Also das ist eine perfekte Ergänzung zum Fahrrad." Erfahrungen in europäischen Städten haben aber auch Probleme gezeigt. Auf ohnehin überfüllten Radwegen wurde es noch enger. Öffentliche Plätze und Fußwege werden durch Leihräder und zusätzlich durch Tretroller überfüllt.