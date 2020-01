Die Solarzellen im Dach und in der Karosserie des Elektro-Kleinwagens Sion machen den Unterschied. Wer einen solchen Wagen fährt - so wirbt das Münchner Elektroauto-Startup Sono Motors - ist nicht nur auf Ladestationen angewiesen. Damit solle der 25.000 Euro teure Wagen auch für Wohnungsmieter attraktiv werden, in deren Haus keine Lademöglichkeit existiere. Die täglich über die Sonne getankte Energie reicht nach Angaben von Sono Motors für nur rund 30 zusätzliche Fahrkilometer. Für viele Berufspendler würde das aber ausreichen. Laurin Hahn ist Co-Gründer und CEO von Sono Motors: "Es macht einfach Spaß. Elektromobilität macht Spaß. Und wir wollten das auch mit dem Sion vereinen: Nachhaltigkeit, alltagstaugliche Mobilität mit wirklich Spaß-Gefühl." Ein Hauptproblem für eine Serienproduktion des innovativen Kleinwagens ist die Finanzierung. Hahn und sein Partner Jona Christians waren mit dem Versuch gescheitert, die erforderliche Summe von Investoren zu bekommen. Diejenigen, die bereit gewesen seien, Geld zu geben, hätten unannehmbare Forderungen gestellt, sagt Hahn. Deshalb habe sich das Unternehmen dazu entschlossen, einen neuen Weg zu gehen. Die Antwort heißt Crowdfunding. Das Ziel: 50 Millionen Euro in 50 Tagen einsammeln. "Wir haben die Kampagne abgeschlossen mit knapp 53 Millionen Euro, also unglaublich. Wir sind sogar über dem Ziel hinaus. Und man konnte uns über drei verschiedene Wege unterstützten: Man konnte spenden, man konnte uns ein Darlehen geben und man das Fahrzeug vorreservieren oder aufstocken." Die Serienproduktion des Sion soll nach Angaben des Start-ups im September 2021 beginnen. Kaufinteressenten bietet das Unternehmen Testfahrten in Prototypen an. Fast 13.000 Bestellungen habe Sono bereits erhalten. Die Fertigung soll ein schwedischer Hersteller übernehmen. Der Motor stammt von Continental. Trotz der erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne - so sagt Sono Motors - wird immer noch Geld gebraucht.