US-Präsident Joe Biden gibt sich seit dem Wahlkampf als Klimafreund. Und auch seit Beginn seiner Amtszeit will der 78-Jährige viel umsetzen, wie zum Beispiel die Wirtschaft von Grund auf klimafreundlicher gestalten. Deswegen warb Biden am Dienstag bei Ford in Michigan noch einmal für seinen 174-Milliarden-Dollar-Plan für Elektrofahrzeuge und forderte staatliche Zuschüsse für die Batterieproduktion. Bei seiner Ansprache blieb er aber rein wirtschaftlich und bezog sich auf den globalen Wettbewerb: "Es ist ja nicht so, dass Chinas Batterietechnologie so viel innovativer sei als die der anderen. Denken Sie an unsere Labore, Universitäten, Autobauer, die zu der Entwicklung dieser Technologie beigetragen haben. Aber heute produziert China einfach viel mehr als alle anderen Länder. Und sie produzieren diese Batterien nicht nur in China, sondern auch in Deutschland und Mexiko. Und jetzt exportieren sie diese Elektroautos. Und sie denken sie werden gewinnen, aber ich habe Neuigkeiten für sie, sie werden dieses Rennen nicht gewinnen. Das können wir nicht zulassen." Globaler Wettbewerb und ein wirtschaftlicher Rivale sollen Biden zufolge in den USA für mehr Klimaschutz und Wirtschaftswachstum sorgen. Die Aussicht auf die milliardenschweren staatlichen Hilfen zur Ankurbelung des Absatzes von Elektroautos beflügelte zudem die Aktien der Hersteller. Die Papiere von Nikola, Tesla, Fisker, Lordstown oder Workhorse stiegen um bis zu 21 Prozent.

Mehr