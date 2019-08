Kann eine Art Power Napping, also das entspannte Nickerchen zwischendurch, auch Probleme beim Aufladen von Elektro-Autos lösen? Die meisten Auto-Konzerne versuchen, Lade-Netzwerke zu befördern, die für schnelles Aufladen sorgen. Doch gibt es auch hier Gegenbewegungen - in der EU versuchen einige Energiekonzerne und Netzbetreiber herauszufinden, ob es nicht cleverer sei, hier zumindest auch auf Langsamkeit zu setzen. Für die Umwelt und für den Geldbeutel. 15 Monate wurde hier, im Stuttgarter Vorort Ostfildern, getestet, inwieweit Nutzer langsames Aufladen akzeptieren würden - wenn damit bestimmte negative Erscheinungen schnellen Aufladens verhindert werden können. Anwohner NORBERT SIMIANER hat an dem Test teilgenommen und sagt, was für ihn wichtig ist mit Blick auf Elektro-Autos: O-Ton: "Der Preis spielt eine Rolle. Die Strecke, die die Autos zurücklegen können - die Reichweite spielt eine Rolle. Dann spielt eine Rolle dabei die Ladezeit und die Infrastruktur für das Laden. Also wenn das sich noch verbessert - dann könnte ich mir vorstellen, dass E-Mobilität sich langsam etwas besser entwickelt. Aber ich glaube nicht daran, dass man innerhalb von zehn Jahren große Mengen von Elektroautos haben wird." Hier in der Nähe von Stuttgart wurde vom lokalen Netzbetreiber untersucht, ob es der Stromversorgung schade, wenn viele Autos gleichzeitig aufgeladen werden. Die Antwort laut Studie: Nein, kein Grund zur Sorge, sagt Christian Bott, der Leiter des hiesigen Projektes zu Elektro-Autos der Firma "Netze BW". "Ich glaube wir sind auf einem guten Weg. Wir sind dabei unsere Stromnetze kontinuierlich auszubauen und auf die Mobilität Wende vorzubereiten und den Kunden muss nicht bange werden dass das Licht ausgeht im Stromnetz. " Laut Untersuchung war es für alle beteiligten Haushalte kein Problem, die Elektro-Autos über Nacht anschlossen zu lassen an den Ladestationen. Nur etwa maximal die Hälfte aller Autos lud sich dabei überhaupt gleichzeitig auf.. Dennoch wird das Laden über Nacht, quasi "im Schlaf", kaum für alle Elektro-Autos DIE Lösung sein. Und bei allen Ansagen der Auto-Konzerne in Richtung "Elektromobilität" sollte nicht vergessen werden, dass es diese "Elektromobilität" längst und flächendeckend gibt - das Ganze heißt "Eisenbahn" und ist sicher auch ausbaufähig.