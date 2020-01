Er muss nun für elf Jahre ins Gefängnis, so das Urteil am Montag vor dem Landgericht München. Der Verurteilte David G. hatte immer wieder Frauen kontaktiert, die über eine Online-Plattform ein Inserat auf der Suche nach einem Nebenjob aufgegeben hatten. Er gab sich als Arzt einer medizinischen Universität aus und stellte finanzielle Vergütungen in Aussicht, falls die Frauen im Rahmen einer vorgeblich medizinischen Forschung an einem Experiment durch Stromstöße teilnehmen würden. Die arglosen Teilnehmerinnen wies der Täter daraufhin via Internet an, Apparaturen anzufertigen und sich mittels dieser Apparaturen selbst Stromstöße zu versetzen, wie die Polizei mitgeteilt hatte. FLORIAN GLIWITZKY, PRESSESPRECHER DES LANDGERICHTES, sagte dazu am Montag in München: O-Ton: ("Das Landgericht München II hat insgesamt 20 Taten abgeurteilt. Der Angeklagte wurde in 13 Fällen wegen versuchten Mordes und in sieben weiteren Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung beziehungsweise vorsätzlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. Die Strafkammer geht davon aus, dass der Angeklagte in 20 Fällen via Skype mit jungen Frauen bzw. Mädchen Kontakt aufgenommen hat, sie dazu animierte, Stromversuche durchzuführen, die so aussahen, dass man zum Teil den Strom an den Schläfen, zum Teil an den Füßen anlegte. Dieser Stromversuch hat in diesen 20 abgeurteilten Fällen nicht unerhebliche Folgen gehabt.") Der damals 28-jährige IT-Fachmann war im Landkreis Würzburg festgenommen worden. Bei der Auswertung der sichergestellten Datenträger fanden sich Hunderte Videoaufzeichnungen der Vorgänge. Laut Polizeiangaben waren darunter auch Aufnahmen, die zeigten, dass manche Opfer die Versuche wegen zu starker Schmerzen abbrachen.