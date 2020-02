In dem neuen, innerhalb von nur wenigen Tagen aus dem Boden gestampften Krankenhaus im chinesischen Wuhan kommen seit Anfang der Woche neue Coronavirus-Patienten an. Am Mittwoch war die Zahl der in China Infizierten nach offiziellen Angaben weiter gestiegen, um fast 4000 Menschen. Die Zahl der Todesfälle liegt inzwischen bei mehr als 550, ein Zuwachs von mehr als 70 Fällen innerhalb eines Tages. Und: die Weltgesundheitsorganisation WHO ist der Ansicht, der Höhepunkt der Ausbreitung des Coronavirus ist noch nicht erreicht. WHO-Sprecher Mike Ryan. "Wir haben wieder eine relativ stabile Situation außerhalb der Provinz Hubei, aber es gibt Zyklen der Übertragung, und wir werden in den kommenden Tagen möglicherweise eine Zunahme der Fälle erleben." Unterdessen gibt es in Bayern einen elften Coronavirus-Fall. Bei der Ehefrau eines der infizierten Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto sei das Virus festgestellt worden, teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit. In der Familie haben sich auch zwei Kinder angesteckt. Die Frau und die Kinder seien symptomfrei, der Zustand des Vaters sei stabil.