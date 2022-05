STORY: Nach längerer Zwangspause wegen der Virus-Krise kommt die Elite aus Politik und Finanzwelt wieder beim Weltwirtschaftsforum im Schweizerischen Davos zusammen. Das traditionell für Januar terminierte Jahrestreffen war wegen der Corona-Pandemie auf Mai verschoben worden. Fast 2500 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur wurden zur Konferenz in Graubünden eingeladen. Wegen des Ukraine-Krieges aber keine Spitzenvertreter aus Russland. Mit von der Partie ist dieses Jahr unter anderen Bundeskanzler Olaf Scholz, der am Donnerstag seinen Redeauftritt hat. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist vor Ort. Im Ringen um ein Öl-Embargo der EU gegen Russland warnte er am Montag Ungarn vor einer weiteren Blockade. "Wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir nicht die gleichen Regeln für alle anwenden und die schwierige Situation, in der sich einige Staaten befinden, nicht sehen. Aber wenn ich das sage, dann erwarte ich von allen, auch von Ungarn, dass sie daran arbeiten, eine Lösung zu finden und nicht sagen, okay, wir haben eine Ausnahme und dann werden wir uns zurücklehnen und auf unsere Partnerschaft mit Putin bauen. Wenn ich das sage, dann kann ich mir vorstellen, dass wir zum Beispiel für Ungarn und vielleicht auch für einige andere Länder besondere Ausnahmen haben. Die aber zu einer gemeinsamen Antwort führen müssen." Die Konferenz steht unter dem Motto: "Geschichte an einem Wendepunkt". Neben dem kriegerischen Konflikt in Osteuropa stehen auch Themen wie die Wirtschaftserholung nach der Corona-Pandemie und Klimaschutz auf der Agenda des Treffens in der Schweiz.

