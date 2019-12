Im seit zwei Tagen laufenden Verleumdungsprozess gegen US-Unternehmer Elon Musk in Los Angeles hat der Tesla-Chef am Mittwoch ausgesagt, seine Bezeichnung eines britischen Tauchers als "pedo guy" - als pädophilen Typen - sei unbedacht und in Wut geschrieben worden. Sie sei nicht wortwörtlich gemeint gewesen. Vernon Unsworth war im vergangenen Jahr an der Rettung von 12 jungen Fußballspielern in Thailand beteiligt gewesen. Dort hatte er sich abschätzig über einen Vorschlag Musks geäußert, die Jungen mit einem Mini-U-Boot zu retten. Im Anschluss daran kam es zu der Beleidigung. Musk entschuldigte sich am Mittwoch im Zeigenstand. Um den Diffamierungsfall zu gewinnen, muss Unsworth nachweisen, dass Musk fahrlässig eine Lüge veröffentlicht hat, die speziell ihn getroffen und Schaden zugefügt hat. Der zuständige Richter sagte, der Fall hänge davon ab, ob eine vernünftige Person Musks Bezeichnung in dem Tweet ernst nehmen würde.