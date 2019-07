Wenn es nach ihm ginge, würde das menschliche Gehirn schon bald "wireless" mit dem Handy verbunden. In San Francisco hat US-Unternehmer Elon Musk hat sein Start-up Neuralink vorgestellt. Dessen Ziel ist es, die menschliche Schaltzentrale durch sehr feinen Fäden mit einem Interface zu koppeln, und das noch vor Ende des kommenden Jahres. "Das sind winzige Fäden, zehn Mal so dünn wie ein durchschnittliches menschliches Haar. Wir sprechen hier noch über Version eins unseres Projektes, aber schon jetzt sind die Fäden so fein wie eine Nervenzelle. Denn wenn sie etwas in ihr Hirn stecken, dann sollte es besser nicht zu groß sein." Die Fäden sollen per Operationsroboter minimalinvasiv implantiert werden. Ein Chip am Faden sorgt dann für eine kabellose Verbindung mit einem Endgerät außerhalb des Körpers. Noch bemüht sich Neuralink bei der zuständigen Behörde um eine Zulassung. Hauptziel sei es, so Musk, Menschen mit Behinderungen oder Hirnverletzungen zu helfen. Das Gehirn soll sich mit Technik verbinden, um Kommunikation zu ermöglichen. Die Pressekonferenz in Kalifornien war auch eine Werbeveranstaltung. Denn sein Unternehmen, so Musk, suche weiter nach hoch qualifizierten Mitarbeiten.