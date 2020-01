Dieses Thema ließ Elton John offenbar keine Ruhe. "Es ist eine apokalyptische absolute Katastrophe, sagte er." Der britische Sänger unterbrach am Dienstag sein Konzert in Sydney. Er brachte seine Bewunderung für die australische Feuerwehr zum Ausdruck. Der Popstar will den Menschen in den australischen Brandgebieten helfen. "Hier gibt es Menschen, die ihr Leben verloren haben, als sie ihre Häuser retten wollten, Menschen, die ihr Leben und ihre Häuser verloren haben. Die Not der Tiere und der Verlust ihres Lebensraumes von biblischem Ausmaß ist herzzerreißend." "Deshalb sage ich heute Abend dem Bushfire Relief Fund eine Million Dollar als Unterstützung zu." "Es ist ein großartiges Land. Ich komme hierher seit 1971. Ich liebe es hier so sehr. Zu sehen, was hier passiert, bricht mir das Herz. Wir müssen zusammenkommen und kämpfen. Das ist mein Beitrag dazu. Ich liebe Australien so sehr. Diejenigen, die ihre Heimat verloren haben, Gott segne sie. Ich hoffe, dass euer Leben sehr, sehr bald wieder in Ordnung gebracht wird. Ich möchte mich noch einmal bei euch bedanken, Australien. Gott segne euch."