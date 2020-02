Diese von einem Konzertbesucher aufgenommen Bilder zeigen einen aufgelösten Sir Elton John - der unter dem Applaus seiner Fans von der Bühne geführt wird. Im neuseeländischen Auckland hat der britische Sänger und Komponist am Sonntag ein Konzert abgebrochen. Bereits zu Beginn hatte Elton John seine Fans wissen lassen, dass er mit einer aufkommenden Lungenentzündung zu kämpfen habe. Später schrieb er auf Twitter: "Ich habe mir die Seele heraus gespielt und gesungen, bis meine Stimme nicht mehr konnte. Ich bin enttäuscht, zutiefst erschüttert und es tut mir Leid." Erst kürzlich hatte der 72-Jährige einen Oscar für den besten Song in seinem Biopic "Rocketman" gewonnen. Die insgesamt drei Konzerte in Neuseeland sind Teil seiner Abschiedstour. Die zwei noch ausstehenden Konzerte in Auckland sollen wie geplant stattfinden, so der Konzertveranstalter am Montag.