Die Herzen wahrer Elvis-Fans dürfte der Anblick dieser Devotionalien höher schlagen lassen. Ein Stethoskop des King of Rock ´n Roll, sein Blutdruckmessgerät, Apparaturen zur Untersuchung von Hals, Nase und Ohren - und natürlich: Elvis' Haare. All dies soll bei einer Auktion Ende August in Kalifornien unter den Hammer kommen. Brigitte Kruse vom Auktionshaus GWS. "Diese Dinge sind etwas anders, sowas wurde noch nie angeboten. Letitia Henley war die persönliche Krankenschwester von Elvis Presley. Sie arbeitete für Dr. Nichopoulos, den viele Fans als Dr. Nick bezeichnen. Sie hat diese Geräte bei Elvis über 10 Jahre verwendet." "Als zum letzten Mal Haare von Elvis verkauft wurden, wurde eine winzige Locke für 115.000 Dollar verkauft. Also wir haben hier ein ganzes Glas. Das ist auch eine großartige Investition." Auch Fans von Marilyn Monroe dürften auf ihre Kosten kommen, müssen sich aber mit weniger Haaren zufrieden geben. Nur ein kleiner Schnipsel steht zum Verkauf. Dafür aber blond. Weitere Stücke der Auktion umfassen Sharon Tates Schal oder Kurt Cobains Geldtasche. "Von der Seafirst Bank. Er hat eigenhändig eine Notiz darauf hinterlassen, was ein bisschen seine Persönlichkeit wiederspiegelt. Da steht 'Axel sucks Earth'. Wir lassen mal offen, über wen er da gesprochen hat." "Zu den phänomenalsten Fundstücken der Auktion gehört diese Jacke. Kate Winslet hat sie im Film 'Titanic' getragen. Dies ist die Jacke, die sie trug, als das Schiff unterging. Wir erwarten, dass dieses Stück mindestens zwischen 350.000 und 500.000 US-Dollar erzielen wird." Wer es gern etwas 'cooler' hätte, der könnte am 31. August auch bei diesem Hemd von Steve McQueen aus dem Film Le Mans mitbieten.