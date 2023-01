STORY: Die Musikerin und einzige Tochter der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley, Lisa Marie Presley, ist am Donnerstag in den USA gestorben. Das teilte ihre Mutter, Priscilla Presley, mit. Lisa Marie Presley war nach einem Notfall in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie wenig später verstarb. Wie die Unterhaltungswebsite TMZ berichtete, erlitt Lisa Marie Presley einen Herzstillstand in ihrem Haus in der Nähe von Los Angeles. Lisa Marie Presley hatte viermal geheiratet. Unter anderem den Popstar Michael Jackson sowie den Schauspieler Nicholas Cage. Lisa Marie Presley wurde 54 Jahre alt und hinterlässt drei Kinder.

