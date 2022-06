STORY: Elvis ist zurück - in einem Biopic von Regisseur Baz Luhrmann. Die Kritiker sind gespalten - die einen lieben den Film, die anderen hassen ihn. In einem Punkt aber sind sie sich einig: Austin Butler brilliert in seiner Darstellung des King of Rock 'n' Roll. Nachdem er sein Dasein zunächst im Hintergrund verschiedener Hollywood-Produktionen gefristet hatte, bekam Butler Rollen in Teenie-Serien, bevor er einen kleinen Part im Film "Once Upon a Time in Hollywood" ergatterte. Und jetzt lässt er im Musical-Biopic über die Irrungen und Wirrungen des Sängers und Schauspielers Elvis Presley die Hüften kreisen und spricht, wie der King selbst einst sprach. Er habe viel Verantwortung gespürt in der Rolle und jede Menge Angst. Doch dann: "Ich kam auf die Bühne und die Musik begann.. Ich schaute an mir herunter und sah das Leder an meinem Arm und die Ringe an meinen Fingern und es fühlte sich an, als würde ich aus seinen Augen schauen. Es war eine bemerkenswerte außerkörperliche Erfahrung." Drei Jahre lang war er Elvis - vom Casting bis zur Weltpremiere auf dem Filmfestival von Cannes im vergangenen Mai. An seiner Seite: Filmpartner Tom Hanks den Elvis langjährige Manager spielte. "Ich hatte den Film noch nicht gesehen und war gerade mitten im ersten Akt, als ich einen großen Seufzer ausstieß und spürte, wie die Last von mir abfiel." Ob den Zuschauerinnen und Zuschauern ein Seufzer der Freude oder der Enttäuschung entweicht - das wird sich in den Kinosälen zeigen. In Deutschland ist der Streifen bereits zu sehen.

