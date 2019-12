Am Sonntag wurde in München eine Katastrophenübung durchgeführt. Dafür probten die Sicherheitskräfte unter anderem einen Notfall in der Allianz-Arena. Dabei handelte es sich um die Verpuffung in einem Kiosk mit vielen Verletzten, die simuliert werden sollte. Aber auch die Gefahr von möglichen Anschläge stand im Übungsplan. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Sonntag in München: "Wir haben eine terroristische Bedrohung, die wir schon 2006 bei der Fußball-Weltmeisterschaft voll im Blick hatten. Das Geschehen hat sich natürlich weltweit weiterentwickelt, und auch dieses haben wir natürlich entsprechend mit im Blick. Aber es kann keiner jetzt sagen, die Gefahr wäre jetzt im Jahr 2020 wesentlich größer als 2006 sie damals schon war. Wir stellen uns dem. Wir haben die Erfahrungen von weiteren Anschlägen in den letzten Jahren quer durch Europa. Und wir stellen uns darauf natürlich auch ein." Rund 2.000 Einsatzkräfte waren bei der Übung im Einsatz. Dazu entsprechende Fahrzeuge und notwendiges Material. Insgesamt wurden drei Szenarien dargestellt: die Explosion in der Arena, ein Terrorangriff an einem U-Bahnhof sowie ein großer Verkehrsunfall.