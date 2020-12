Die Nobelpreisträgerin für Chemie Emmanuel Charpentier hat am Montag in der Botschaft von Schweden in Berlin ihre Medaille und ihr Diplom entgegengenommen. Die in Berlin lebende Französin hatte den Nobelpreis für Chemie zusammen mit der US-Amerikanerin Jennifer Doudna für ihre Entwicklung von Methoden zur Erbgutveränderung erhalten. Die Erforschung einer neuen Genschere helfe nun dazu bei, neue Krebstherapien zu entwickeln und die Aussicht auf die Heilung von Erbkrankheiten zu erhöhen. Da die königlichen Feierlichkeiten in Stockholm wegen der Pandemie abgesagt wurden, fiel die Zeremonie an Charpentier etwas kleiner aus. Die 51-jährige Biochemikerin ist Gründungs- und kommissarische Direktorin der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene in Berlin. Zudem ist sie Honorarprofessorin an der Humboldt-Universität.

