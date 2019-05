Viele Menschen wurden Zeugen, als die britische Premierministerin Theresa May am Freitag in London ihren Rücktritt ankündigte und dabei deutlich ihre Emotionen zeigte. May bedauerte, dass es ihr nicht gelungen sei, mit ihrem Brexit-Kurs zu überzeugen. Auch wenn viele ihren Rücktritt schon lange gefordert hatten. Einige zeigten auch Mitleid mit der scheidenden Premierministerin. "Sie tut mir wirklich leid, denn sie musste eine sehr schwierige Aufgabe bewältigen. Es war eine unmögliche Aufgabe und sie hat das Beste gegeben, was sie hatte. Ich bin traurig, wenn ich sehe, wo wir stehen. Und da liegt noch ein langer Weg vor uns." "Sie tut mir wirklich leid, aber wenigstens kann sie jetzt Urlaub machen." "Sie hat den Fall schon vor Monaten verloren. Und sie war komplett unrealistisch. Ich weiß nicht, sie hat sich scheinbar selbst überzeugt. Vielleicht hat sie in den Spiegel geschaut und gesagt, dass alles in Ordnung ist. Aber sie hat sich etwas vorgemacht." Boris Johnson, der als ein möglicher Nachfolger von May gehandelt wird, dankte May für ihren Einsatz für Land und Partei. Jetzt müsse in Sachen Brexit geliefert werden, schrieb Johnson auf Twitter. Labour-Chef Jeremy Corbyn sprach von einer richtigen Entscheidung und forderte Neuwahlen. Eine Sprecherin der EU-Kommission richtete beste Grüße von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker aus. May sei eine Frau mit großem Mut, vor der er großen Respekt habe.