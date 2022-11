STORY: Es sind extrem emotionale Szenen, die sich jüngst in der Nähe von Cherson abgespielt haben. Voller Freude und Sehnsucht wurde die Ankunft der ukrainischen Soldaten gefeiert, nachdem die russische Armee ihren Rückzug bekannt gegeben hatte, die hier monatelang das Gebiet völkerrechtswidrig besetzt hatte. Auch in der südukranischen Hafenstadt Cherson gab es großen Jubel und Freudentaumel bei den Einwohnern, als die ukrainischen Einheiten ankamen. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte allerdings in seiner abendlichen Videoansprache am Samstag, dass das russische Militär vor dem Abzug aus Cherson wichtige Teile der Infrastruktur in der Großstadt zerstört habe. Dazu zählten Rundfunk-Einrichtungen, Fernwärme, Wasser- sowie Strom-Versorgung. Zudem seien auch tausende Sprengsätze von der russischen Armee gelegt worden. Nach Aussage von Selenskyj haben die ukrainischen Truppen nun aber wieder die Kontrolle über mehr als 60 Ortschaften in der Region übernommen.

